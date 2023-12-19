Окупанти вдарили по Нікополю

Російська армія вночі вдарила з артилерії по Нікополю.
Про це в Фейсбуці повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Ближче до опівночі ворог обстріляв Нікополь. Вдарив з важкої артилерії. Загиблих та поранених немає”, – написав він.
Російська армія вночі вдарила з артилерії по Нікополю.
Про це в Фейсбуці повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Ближче до опівночі ворог обстріляв Нікополь. Вдарив з важкої артилерії. Загиблих та поранених немає”, – написав він.
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