Суспільство

Окупанти вдарили по Мирнограду: двоє людей загинули, п’ятеро поранені

13 Березня 2024 08:16
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обстріл, донецька область
Наслідки ворожої атаки / Facebook

Внаслідок російського ракетного удару по Мирнограду Донецької області пізно ввечері 12 березня загинули двоє людей, ще п’ятеро зазнали поранень.

Про це голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці.

“Двоє людей загинули і п’ятеро поранені внаслідок нічного обстрілу Мирнограда. Крім того, рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку – вона не отримала фізичних травм”, – зазначив Філашкін.За словами Філашкіна, у вівторок, 12 березня, близько 23:00 росіяни випустили по місту авіаційну керовану ракету “Гром-Е1”, влучили у п’ятиповерхівку. Загалом пошкоджені чотири будинки.

Поранені отримують медичну допомогу. Одна людина перебуває у тяжкому стані, троє – у стані середньої тяжкості.

Пошукова операція на місці події завершена.


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