Окупанти вдарили по Мирнограду: двоє людей загинули, п’ятеро поранені

Внаслідок російського ракетного удару по Мирнограду Донецької області пізно ввечері 12 березня загинули двоє людей, ще п’ятеро зазнали поранень.

Про це голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці.

“Двоє людей загинули і п’ятеро поранені внаслідок нічного обстрілу Мирнограда. Крім того, рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку – вона не отримала фізичних травм”, – зазначив Філашкін.За словами Філашкіна, у вівторок, 12 березня, близько 23:00 росіяни випустили по місту авіаційну керовану ракету “Гром-Е1”, влучили у п’ятиповерхівку. Загалом пошкоджені чотири будинки.

Поранені отримують медичну допомогу. Одна людина перебуває у тяжкому стані, троє – у стані середньої тяжкості.

Пошукова операція на місці події завершена.