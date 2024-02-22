Окупанти вдарили по Кураховому: є жертви

Ворог завдав авіаційного удару по Кураховому Донецької області, внаслідок чого дев’ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як повідомляє слідство, 22 лютого о 10:10 армія РФ обстріляла Курахове з використанням КАБ-250. Від авіаудару по території підприємства поранення отримали дев’ятеро співробітників – двоє жінок і семеро чоловіків віком від 31 до 54 років.

Усі потерпілі доставлені до лікарні. У них діагностовані закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку.