Суспільство

Окупанти вдарили по Кураховому: є жертви

22 Лютого 2024 16:47
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обстріл, донецька область
Уламки авіаційної бомби / Офіс Генпрокурора

Ворог завдав авіаційного удару по Кураховому Донецької області, внаслідок чого дев’ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як повідомляє слідство, 22 лютого о 10:10 армія РФ обстріляла Курахове з використанням КАБ-250. Від авіаудару по території підприємства поранення отримали дев’ятеро співробітників – двоє жінок і семеро чоловіків віком від 31 до 54 років.

Усі потерпілі доставлені до лікарні. У них діагностовані закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку.


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