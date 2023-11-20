Суспільство

Окупанти вдарили по Херсону: загинуло 2 людей

20 Листопада 2023 10:19
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херсон, обстріл

Внаслідок обстрілу Херсона вранці 20 листопада двоє цивільних людей загинули, ще одна людина отримала поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

“Внаслідок ранкового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ двоє людей загинули, одну – поранено. Пошкоджені автівки і будівля”. 

Голова ОВА Прокудін повідомив, що зранку російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні.

Внаслідок ворожого удару загинули двоє водіїв, ще одна людина – поранена. Пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок.

За даними Мрочка, за минулу добу внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади 5 людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них одна дитина. 

За даними Прокудіна, загалом по області 19 листопада через російську агресію 6 людей дістали поранення, з них – 1 дитина.

По області противник здійснив 51 обстріл за добу, випустивши 323 снаряди з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, С-60, РПГ, БПЛА та авіації. 

Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 9 разів, російські війська використали для цього 61 снаряд. Ураження зафіксовані у Херсоні, Садовому та Придніпровському.

По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.


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