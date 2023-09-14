Окупанти вдарили по Херсонщині: загинула дитина

Російська терористична армія продовжує обстрілювати Херсонську область. У ніч проти 14 вересня окупанти завдали удару по селу Новодмитрівка Білозерської громади.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

“Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території. Внаслідок цього травми, несумісні із життям, отримав 6-річний хлопчик. У важкому стані до лікарні госпіталізований його 13-річний брат. Також поранення отримали троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь”, – йдеться у повідомленні відомства.

Крім того, пошкоджено приватні будинки, господарські споруди. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.