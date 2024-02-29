Окупанти вдарили по Херсонщині: є загиблий

Уранці 29 лютого ворог обстріляв Дар’ївську громаду Херсонського району. Внаслідок цього загинув місцевий житель
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Близько 05:40 бойовики обстріляли Дар’ївську громаду Херсонського району. Внаслідок обстрілу села Понятівка загинув 35-річний чоловік. Пошкоджень також зазнали житлові будинки, господарські споруди.
Натомість прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).