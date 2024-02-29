Суспільство

Окупанти вдарили по Херсонщині: є загиблий

29 Лютого 2024 10:05
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обстріл, херсонщина
Наслідки ворожого обстрілу / Херсонська прокуратура

Уранці 29 лютого ворог обстріляв Дар’ївську громаду Херсонського району. Внаслідок цього загинув місцевий житель

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Близько 05:40 бойовики обстріляли Дар’ївську громаду Херсонського району. Внаслідок обстрілу села Понятівка загинув 35-річний чоловік. Пошкоджень також зазнали житлові будинки, господарські споруди. 

Натомість прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством  (ч. 2 ст. 438 КК України).


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Окупанти вдарили по Херсонщині: є загиблий
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