Окупанти вдарили по Херсонщині: є поранені

На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу дві людини поранені у Дар’ївській громаді.

Про це повідомляє у Фейсбуці Херсонська обласна прокуратура.

«Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 17 листопада близько 12:30 ворог вкотре обстріляв Дар’ївську громаду Херсонського району.

Зазначається, що поранення отримали двоє цивільних – 72-річна жінка та 44-річний чоловік. Потерпілих доставлено у лікарню.