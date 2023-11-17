Суспільство

Окупанти вдарили по Херсонщині: є поранені

17 Листопада 2023 15:48
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обстріл, херсонщина

На Херсонщині внаслідок ворожого обстрілу дві людини поранені у Дар’ївській громаді.

Про це повідомляє у Фейсбуці Херсонська обласна прокуратура. 

«Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 17 листопада близько 12:30 ворог вкотре обстріляв Дар’ївську громаду Херсонського району.

Зазначається, що поранення отримали двоє цивільних – 72-річна жінка та 44-річний чоловік. Потерпілих доставлено у лікарню.


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