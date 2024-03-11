Окупанти вдарили по Херсонщині: пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки

У неділю окупанти вдарили по Херсонщині, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівку, поранено людину.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Тягинку, Садове, Золоту Балку, Олександрівку, Чорнобаївку, Комишани, Томарине, Монастирське, Львове, Берислав, Гаврилівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон”, – зазначив Прокудін.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

У Херсоні внаслідок обстрілів була пошкоджена багатоповерхівка.

Унаслідок ворожих атак у населених пунктах області зафіксовані влучання у вісім приватних будинків та автівку.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.