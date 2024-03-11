Суспільство

Окупанти вдарили по Херсонщині: пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки

11 Березня 2024 08:44
читать на русском →
обстріл, херсонщина
Ілюстаційне фото з відкритих джерел

У неділю окупанти вдарили по Херсонщині, внаслідок чого пошкоджено приватні будинки і багатоповерхівку, поранено людину.

Про це у Фейсбуці повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Придніпровське, Тягинку, Садове, Золоту Балку, Олександрівку, Чорнобаївку, Комишани, Томарине, Монастирське, Львове, Берислав, Гаврилівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон”, – зазначив Прокудін.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

У Херсоні внаслідок обстрілів була пошкоджена багатоповерхівка.

Унаслідок ворожих атак у населених пунктах області зафіксовані влучання у вісім приватних будинків та автівку.

Через російську агресію одна людина дістала поранення.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
11 Березня 2024 09:04

Окупанти вдарили по Харкову Шахедами: є влучання
11 Березня 2024 07:49

Перший в історії: український фільм “20 днів у Маріуполі” здобув “Оскар”
11 Березня 2024 07:09

Над Одещиною вночі збили 10 “Шахедів”
10 Березня 2024 20:56

У небі над Донеччиною загинув пілот-винищувач Андрій Ткаченко
10 Березня 2024 20:06

Синєгубов не виключає заміну грунту після удару по нафтосховищу у Харкові
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося
Павло КАЗАРІН

До війни я лютий не любив
Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
усі думки