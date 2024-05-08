Суспільство

Окупанти вдарили по Харкову: постраждали діти

8 Травня 2024 14:07
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харків, обстріл
Ілюстраційне фото / Getty Images

Ворог вдарив по житловому району Харкова, постраждали діти.

Про це повідомив у Телеграмі мер Харкова Ігор Терехов. 

“Прильоти у житловий район міста. Попередньо – є постраждалі діти”, – написав він. 

Як поінформував у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, постраждали щонайменше троє дітей. За його словами, деталі встановлюються. 

Згодом Синєгубов додав, що, за попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи. 

“Є дані про двох постраждалих дітей – хлопчики 13 і 15 років. Огляд профільними службами триває”, – зазначив він.


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