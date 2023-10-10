Окупанти вдарили по Харківщині: троє поранених

У вівторок уранці росіяни завдали ракетного удару по селищу Великий Бурлук у Куп’янському районі, внаслідок чого поранено трьох людей.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару, попередньо ЗРК С-300, по смт Великий Бурлук Куп’янського району. Зазнали поранення троє цивільних людей”, – йдеться у повідомленні.

Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм необхідну допомогу.

На місці влучання працюють екстрені служби, додав начальник ОВА.