Суспільство

Окупанти вдарили по Харківщині: троє поранених

10 Жовтня 2023 10:32
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Харківщина, обстріл

У вівторок уранці росіяни завдали ракетного удару по селищу Великий Бурлук у Куп’янському районі, внаслідок чого поранено трьох людей.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Сьогодні зранку ворог завдав ракетного удару, попередньо ЗРК С-300, по смт Великий Бурлук Куп’янського району. Зазнали поранення троє цивільних людей”, – йдеться у повідомленні.

Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм необхідну допомогу.

На місці влучання працюють екстрені служби, додав начальник ОВА.


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