Кримінал

Окупанти тяжко поранили 10-річну дитину на Харківщині

17 Січня 2024 15:59
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Сьогодні, 17 січня, окупанти завдали удару КАБ по селу Малий Бурлук Куп’янського району.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти вдарили по будівлі сільради. Внаслідок удару постраждали двоє дітей. 10-річний хлопчик зазнав травматичної ампутації нижньої кінцівки. Потерпілого доставили до лікарні.

Він додав, що внаслідок ворожого обстрілу Харкова, який стався 16 січня, постраждали 17 людей, 13 – перебувають у лікарнях. 3 жінки – у важкому стані у нейрохірургічному відділенні.

Інші пацієнти – у середньому та легкому станах. Всім потерпілим надається комплексна медична допомога.


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