Окупанти скинули авіабомбу на Словʼянськ – 7 людей поранено

Сьогодні окупаційні війська скинули на Слов’янськ «ФАБ-250» з УМПК. Влучання зафіксовано у щільній житловій забудові прифронтового міста, повідомили в Донецькій обласній прокуратрурі.

Під час ворожої атаки тілесних ушкоджень зазнали п’ятеро чоловіків віком 37, 49, 54, 56 й 58 років та 34 й 70-річні жінки.

Окупанти вдарили авіабомбою по Слов’янську, поранивши 7 цивільних / Фото Донецька обласна прокуратура

У постраждалих діагностовано вибухові травми, рублені, рвані й різані рани, струс головного мозку та забої. Їм надано необхідну медичну допомогу.

У населеному пункті в результаті вибуху пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазин, гараж, автомобіль.

Прокурори фіксують наслідки атаки на цивільне населення з боку представників збройних сил рф.