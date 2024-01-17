Суспільство

Окупанти просуваються в районі Кремінної та Бахмута

17 Січня 2024 07:29
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бахмут, фронт

Російські війська підтвердили просування в районі Кремінної та Бахмута, позиційні бойові дії точилися по всій лінії фронту.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

Російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної під час позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 16 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські війська просунулися на північ від Діброви (на південний захід від Кремінної).

Окрім цього, російські сили нещодавно досягли незначних успіхів поблизу Бахмута та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами в цьому районі 16 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 січня, показують, що російські сили трохи просунулися на північ від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).


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