Окупанти підпалили колектор біля Часового Яру, щоб не забирати сотню своїх загиблих солдатів (відео)

Поблизу Часового Яру окупанти влаштували пожежу у колекторі, де, ймовірно, перебувало до сотні тіл російських солдатів, щоб не забирати загиблих. Таким чином загарбники намагаються приховати великі втрати внаслідок удару Сил оборони.

Про це повідомили в ОТУ “Луганськ”.

За словами військових, у період з 4 по 8 січня Сили оборони України зафіксували активність росіян в районі труб каналу Сіверський Донець – ворог використовував густий туман і обмежену видимість для прихованого переміщення через труби до колектора поблизу населеного пункту Калинівка неподалік Часового Яру. За чотири дні було зафіксовано переміщення понад сотні окупантів, які облаштувались в колекторі для майбутніх штурмових дій в напрямку Часового Яру.

За інформацією ОТУ “Луганськ”, 9 січня по місцю скупчення окупантів Сили оборони завдали авіаційного удару.

“Внаслідок цього противник зазнав втрат – ймовірно, до 100 осіб. Протягом двох діб після удару будь-який рух поблизу труб і колектора був відсутній. А 21 січня окупанти організували підпал у колекторі, імовірно, з метою приховати сліди знищення такої кількості особового складу та уникнути евакуаційних заходів. Задимлення та вогонь тривали близько п’яти годин”, – йдеться в повідомленні.