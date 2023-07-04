Суспільство

Окупанти переобладнали дитячі табори на Луганщині в шпиталі 

4 Липня 2023 08:30
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Луганська область, окупанти, військові шпиталі

Росіяни переобладнують дитячі оздоровчі табори на військові шпиталі на тимчасово захоплених територіях Луганської області. 

Про це повідомляє Генштаб.

На території дитячого оздоровчого табору у населеному пункті Макарове окупанти облаштували шпиталь, у якому знаходяться більше 100 поранених росіян. Крім того, там стоїть російська військова техніка та розміщені блокпости. Поблизу табору знаходяться житлові будинки місцевих мешканців.

У місті Лимані Луганської області росіяни облаштували військовий шпиталь на території  дитячого оздоровчого табору “Ялинка”. Там перебуває понад 100 поранених росіян.


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