Окупанти переобладнали дитячі табори на Луганщині в шпиталі 

Росіяни переобладнують дитячі оздоровчі табори на військові шпиталі на тимчасово захоплених територіях Луганської області.

Про це повідомляє Генштаб.

На території дитячого оздоровчого табору у населеному пункті Макарове окупанти облаштували шпиталь, у якому знаходяться більше 100 поранених росіян. Крім того, там стоїть російська військова техніка та розміщені блокпости. Поблизу табору знаходяться житлові будинки місцевих мешканців.

У місті Лимані Луганської області росіяни облаштували військовий шпиталь на території дитячого оздоровчого табору “Ялинка”. Там перебуває понад 100 поранених росіян.