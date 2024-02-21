Окупанти перекидають підрозділи з Авдіївки на інші ділянки фронту – Жорін

Росіяни почали перекидати вцілілі підрозділи з Авдіївки на інші напрямки.

Про це повідомив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

“На Авдіївському напрямку станом на сьогодні все в цілому очевидно – вони будуть просуватись, наскільки у них вистачить сил та в залежності від того, хто з них виживе”, – написав він, зауваживши, що на інших напрямках може бути складна ситуація.

“Тим більше з Авдіївки почали перекидати вцілілі підрозділи на інші ділянки фронту”, – наголосив заступник командира 3-ї ОШБр.

Як повідомив Жорін, окупанти “готувались весь цей час” до боїв, накопичували техніку та зброю та готували сили й резерви.

“Зараз РФ починає планомірно задіювати все це на полі бою. Найближчим часом, думаю, буде складна ситуація ще на Півдні і на Харківському напрямку”, – заявив Жорін.