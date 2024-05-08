Окупанти обстрілюють Харків

Окупанти наносять ракетні удари по Харкову.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Окупанти завдають ударів! Харків та Харківський район: будьте обережні!”, – написав очільник Харьківської ОВА.
Окупанти наносять ракетні удари по Харкову.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Окупанти завдають ударів! Харків та Харківський район: будьте обережні!”, – написав очільник Харьківської ОВА.
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