Суспільство

Окупанти обстрілюють Харків

8 Травня 2024 11:37
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харків, обстріл
Ілюстративне фото / Getty Images

Окупанти наносять ракетні удари по Харкову.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

“Окупанти завдають ударів! Харків та Харківський район: будьте обережні!”, – написав очільник Харьківської ОВА.


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