Кримінал

Окупанти обстріляли Авдіївку – щонайменше 7 загиблих

12 Жовтня 2022 13:09
37
війна

Щонайменше 7 загиблих і 8 поранених — наслідок ранкового обстрілу Авдіївки.

Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.

“У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони «воюють» із беззбройними цивільними”, – написав у Telegram Кириленко.

Він також вкотре попрохав всіх жителів області евакуюватись. “Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне — вижити!” – зазначив Кириленко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
усі думки
ТОП-новини
12 Жовтня 2022 13:53
3

Тарифи на теплоносії у Харкові залишаться незмінними
12 Жовтня 2022 14:25
6

Новобаварці відправили на фронт 141 пару в’язаних шкарпеток для воїнів ЗСУ (фото)
12 Жовтня 2022 13:40
46

За 18 хвилин ЗСУ знищили щонайменше чотири ударних вертольоти росіян
12 Жовтня 2022 13:25
91

Bloomberg: Кремль мобілізує свої сили
12 Жовтня 2022 13:09
37

Окупанти обстріляли Авдіївку – щонайменше 7 загиблих
Останні новини
усі новини