Окупанти обстріляли Авдіївку – щонайменше 7 загиблих

Щонайменше 7 загиблих і 8 поранених — наслідок ранкового обстрілу Авдіївки.

Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.

“У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки — тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони «воюють» із беззбройними цивільними”, – написав у Telegram Кириленко.

Він також вкотре попрохав всіх жителів області евакуюватись. “Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне — вижити!” – зазначив Кириленко.