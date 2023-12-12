Кримінал

Окупанти обмежують навчання дітей в Україні: піддають репресіям і депортації – Amnesty International

12 Грудня 2023 09:20
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окупація

Правозахисна організація Amnesty International отримала свідчення від 23 працівників освіти і 16 сімей з дітьми шкільного віку, які перебувають під російською окупацією, про великі порушення права на освіту в Україні.

Про це йдеться в дослідженні Amnesty International.

За даними організації, російська агресія в Україні серйозно обмежує доступ до освіти в школах, залишаючи майбутнє дітей під загрозою. За період окупації батьки і вчителі ризикували зазнати репресій за спроби продовження української освіти. Дехто навіть приховував своїх дітей, побоюючись відряджання їх до установ «перевиховання» в Росії.

Попри ризик, вчителі та батьки докладали зусиль для організації українських уроків. У дослідженні йдеться про те, що дехто став «партизанами», таємно проводячи заняття та передаючи книжки, борючись із російськими обмеженнями.

Сім’ї з окупованих територій свідчать про те, що школи відкриваються без кваліфікованих педагогів, діти залишені без нагляду і змушені читати підручники на самоті, що призводить до погіршення якості навчання і дисципліни.

Анна Райт, дослідниця Amnesty International, наголосила, що єдиним способом зробити майбутнє українських дітей менш важким — це припинити війну Росії в Україні, яка порушує міжнародне право.

Так, шкільна бібліотекарка розповіла Amnesty International, що їй доводилося таємно влаштовувати зустрічі з учнями, щоб передати їм книжки, незважаючи на російські військові патрулі на вулицях їхнього села, які часто проводили довільні обшуки.

Вчителька з окупованого Бердянська Запорізької області, яка виїхала з окупованих територій у липні 2022 року, але продовжує проводити онлайн-заняття з дітьми, що мешкають в окупованій громаді, розповіла Amnesty International, як дітей тепер примушують вчити російську мову та співати гімн.

Ксенія, мати 15-річного хлопчика Кирила з окупованого села на Херсонщині, розповіла Amnesty International про візит вчителя додому навесні 2022 року. Вчитель запитав Кирила, чи піде він до школи, коли вона відкривається у вересні. Ксенія сказала, що Кирило не піде до школи. На початку вересня приїхали люди в російській військовій формі і сказали: «Якщо ви завтра не прийдете до школи, наступного тижня приїде автобус і відвезе вас до дитячого будинку в Росії». Кирило повернувся до школи, але побачив, що вона прикрашена російською державною символікою, а біля дверей і всередині будівлі стояв озброєний персонал.

За свідченнями родин з окупованих Росією територій, школи відкрилися без кваліфікованого педагогічного персоналу. Дітей залишають у класах самих і наказують їм читати підручники. Це означає погіршення якості навчання та дисципліни.


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