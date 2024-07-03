Суспільство

Окупанти навмисно знищує українські пшеничні поля
3 Липня 2024 13:35
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донецька область, дснс
Ілюстративне фото / Depositphotos

Лише за 2 липня окупанти двічі обстріляли пшеничні лани у регіоні.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Донецькій області.

“Окупанти навмисно знищують українські поля з пшеницею, щоб залишити нас без хліба. Рятувальники роблять все можливе, аби мінімізувати наслідки ворожих обстрілів”, – йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначили, що 2 липня ворог завдав удару по стиглому пшеничному лану поблизу Нової Полтавки Краматорського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, у результаті якої вогнем знищено 50 га пшениці на корені.

Того ж дня армія РФ обстріляла поле з пшеницею неподалік від Мирнограда Покровського району. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 9 га та не допустили розповсюдження вогню на все поле загальною площею 50 га.

“Водночас внаслідок обстрілу виникла пожежа пшениці на корені за межами с. Гродівка Покровського району. На місці події працювали рятувальники Мирнограду, які швидко ліквідували загоряння на площі 1,5 га”, – додали рятувальники.


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