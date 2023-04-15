Окупанти наступають на 4 напрямках, найбільші бої йдуть за два міста, – Генштаб

Протягом минулої доби противник завдав 19 авіаційних та 4 ракетних ударів, здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військ ЗСУ та цивільній інфраструктурі.

Росіяни зазнають чималих втрат, проте не відмовляються від своїх планів захопити Бахмут та Мар’їнку, які зараз знаходяться в епіцентрі бойових дій. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисниками було відбито 40 атак противника, повідомляють у Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. У прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей утримуються визначені підрозділи противника.

На Куп’янському напрямку ворог провів мінування місцевості в районах чотирьох населених пунктів. Здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населеного пункту Діброва. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Хромове, проте успіху не мав. Від ворожих обстрілів постраждали Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Сєверного та Первомайського, успіху не мав. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися.

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів.