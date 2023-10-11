Окупанти намагаються знайти слабкі сторони в обороні Авдіївки – Генштаб

Наразі російські окупанти намагаються знайти слабкі сторони в українській обороні Авдіївки Донецької області, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

“Російські окупанти дійсно силами своїх трьох бригад, які належать до 8 підрозділу військової армії РФ… відучора ведуть активні штурмові дії в районі Авдіївки, Довгенького, Кераміка та Первомайського…. І саме цими днями окупанти намагаються знайти слабкі сторони в обороні Авдіївки”, – сказав Ковальов в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що окупанти щодня намагаються на різних напрямках фронту знайти слабкі “відшарування” в обороні та зосереджувати сили.

Ковальов зазначив, що росіяни ставлять перед собою завдання сповільнити або зупинити успішний наступ ЗСУ на мелітопольському та бахмутському напрямках, а також узяти Авдіївку в оточення й відтягнути резервні українські сили на авдіївський напрямок, щоб послабити тиск на напрямках контрнаступу.

Крім цього, росіяни силами 6 армії намагаються вести наступ на куп’янському напрямку, однак ЗСУ активно тримають оборону й не дають ворогу “жодного шансу”.