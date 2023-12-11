Окупанти намагаються заблокувати Куп’янськ, – Сирський

Окупати продовжують наступати на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Зокрема, намагаючись заблокувати Куп’янськ, намагаються захопити село Синьківка.

Про це розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський.

“Щоб створити умови для блокування Куп’янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка”, – розповів він.

Втім, за його словами, загарбники несуть значні втрати у живій силі.

“У зв’язку з чим ворог почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві”, – додав Сирський.

Крім того, активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.

На Лиманському напрямку ворог наступає, щоб витиснити ЗСУ за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.

“Проводить безуспішні штурмові дії на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснює переміщення особового складу з території РФ для доукомплектування штурмових підрозділів”, – констатує генерал.

Також значні зусилля російські окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута. Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту.

“Попри складні умови та безперевні наступальні дії окупантів наші воїни стійко утримують займані рубежі”, – запевняє Сирський.