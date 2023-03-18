Суспільство

Окупанти намагаються наступати на п’яти напрямках, – Генштаб

18 Березня 2023 20:29
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зсу, генштаб

Російські війська продовжували вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без змін. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, але наступ не планується, повідомляють у Генштабі.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти безуспішно намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка – Луганської, а також Спірне та Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник намагався наступати в районах населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське і Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстрілів зазнали, зокрема, Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області. Вчергове обстріляно місто Херсон.


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