Окупанти дещо знизили активність: 59 бойових зіткнень протягом доби проти 72 учора

Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнення. Загалом протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.
- На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
- На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 6 атак поблизу Білогорівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
- На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.
- На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
- На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де окупанти 3 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення.
- На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 3 артилерійських засобах та 1 засобу ППО противника.