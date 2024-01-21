Політика

Окупанти дещо знизили активність: 59 бойових зіткнень протягом доби проти 72 учора

21 Січня 2024 19:25
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генштаб

Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнення. Загалом протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки в районах Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 6 атак поблизу Білогорівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де окупанти 3 рази безуспішно намагалися покращити тактичне положення.
  • На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення.
  • На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 3 артилерійських засобах та 1 засобу ППО противника.


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