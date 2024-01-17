Окупанти атакували Україну 20 “Шахедами”, ППО збила19 з них 

Уночі 17 січня Росія атакувала Україну 20 ударними безпілотниками типу “Шахед”, Повітряні сили змогли знищити 19 дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram

“Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 “Шахедів”. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи”.

Окупанти запускали дрони з району Приморсько-Ахтарська, РФ. Також росіяни вдарили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ у напрямку Харкова.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

