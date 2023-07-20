Суспільство

Окупанти атакували Суми Шахедами

20 Липня 2023 08:21
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бпла, суми

Вночі проти четверга, 20 липня, російська окупаційна армія атакувала місто Суми трьома безпілотниками. Є влучання. 

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

“Сьогодні вночі, близько 01:30 Суми атакувало три БпЛА типу “Shahed 136″. Один із них збитий. Другий – підбитий Силами ППО ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що третій дрон росіян влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок “прильоту” пошкоджено приміщення закладу. Виникла пожежа. Її вже вдалося ліквідувати.

Також в ОВА повідомляють, що поранення отримала медична сестра закладу. На місці події бригада швидкої медичної допомоги надала їй допомогу. 


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