Окупанти атакували Суми Шахедами

Вночі проти четверга, 20 липня, російська окупаційна армія атакувала місто Суми трьома безпілотниками. Є влучання.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

“Сьогодні вночі, близько 01:30 Суми атакувало три БпЛА типу “Shahed 136″. Один із них збитий. Другий – підбитий Силами ППО ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що третій дрон росіян влучив у будівлю позашкільного оздоровчого закладу. Внаслідок “прильоту” пошкоджено приміщення закладу. Виникла пожежа. Її вже вдалося ліквідувати.

Також в ОВА повідомляють, що поранення отримала медична сестра закладу. На місці події бригада швидкої медичної допомоги надала їй допомогу.