Кримінал

Окупанти атакували Одноробівку і Черкаські Тишки

4 Травня 2024 16:02
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обстріли, харківська область
Рятувальники ліквідовують наслідки російських бомбардувань Харкова. 3 травня 2024 / Фото ДСНС

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів і бомбардувань населених пунктів області.

За його словами, близько 14:00 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівку у Золочівському районі.

У результаті п‘яти ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок та мережі. Без потерпілих.

Фахівці ліквідовують наслідки обстрілу.

О 15:15 окупанти завдали ударів КАБами по с. Черкаські Тишки Харківського району.

Удар прийшовся у приватний будинок.

Постраждала 74-річна жінка, вона госпіталізована до медичної установи.


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