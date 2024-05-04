Окупанти атакували Одноробівку і Черкаські Тишки

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів і бомбардувань населених пунктів області.

За його словами, близько 14:00 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівку у Золочівському районі.

У результаті п‘яти ударів пошкоджено два двоповерхові багатоквартирні будинки, один приватний будинок та мережі. Без потерпілих.

Фахівці ліквідовують наслідки обстрілу.

О 15:15 окупанти завдали ударів КАБами по с. Черкаські Тишки Харківського району.

Удар прийшовся у приватний будинок.

Постраждала 74-річна жінка, вона госпіталізована до медичної установи.