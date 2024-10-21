Окупанти атакували Київ дронами, є поранений

Вночі окупанти атакували Київ дронами. Сили ППО знешкодили усі 10 БПЛА, постраждав чоловік.

Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram.

Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. Російські БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста.

В Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

В Голосіївському районі, в багатоквартирному житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Без руйнування та пожеж. Постраждалих не виявлено.

В Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано. Відомо про одного потерпілого, медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Від госпіталізації постраждалий відмовився.