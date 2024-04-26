Суспільство

Окупанти атакували Херсонщину: постраждало 6 людей

26 Квітня 2024 08:53
херсонщина
Ілюстративне фото / Getty Images

Армія РФ атакувала Херсонську область, влучивши у житлові квартали, в торговий центр, дитячий садок, сільгосппідприємство, автомобілі та поранивши 6 мирних мешканців.

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

За словами голови ОВА, минулої доби росіяни обстрілювали Берислав, Білозерку, Михайлівку, Антонівку, Дніпровське, Янтарне, Одрадокам’янку, Осокорівку, Велетенське, Кізомис, Іванівку, Новотягинку, Токарівку, Золоту Балку, Станіслав, Садове, Придніпровське, Качкарівку, Нововоронцовку, Ольгівку та місто Херсон.

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в торговий центр, дитячий садок, сільгосппідприємство та автомобілі. Через російську агресію 6 людей дістали поранення”.


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