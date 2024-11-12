Окупанти атакували Харків дронами: є влучання в житловий будинок

12 листопада армія рф атакувала Харків дронами. В результаті атаки постраждав багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

“Ще один удар ворожого дрона. Цього разу у Слобідському районі, де пошкоджено житловий багатоквартирний будинок”, — написав Терехов у Telegram.

На 16:06 інформації про постраждалих не було, відповідні служби вже працювали на місці удару.

Перший удар стався у Салтівському районі близько 14:30. Дрон влучив у землю, пошкодивши вікна сусідніх будинків, а одна людина отримала поранення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 12 листопада росіяни здійснили запуск по Україні зенітної ракети С-300, авіаційних ракет Х-59/69 і 110 ударних дронів типу “Шахед” та інших безпілотників невстановленого типу.