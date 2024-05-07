Суспільство

Окупанти 5 разів вдарили по Сумщині вночі

7 Травня 2024 09:49
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обстріли, суми
Ілюстративне фото / Getty Images

Окупанти вночі та вранці у вівторок, 7 травня, п’ять разів обстріляли прикордонні території і населені пункти Сумщини.

Про це у Фейсбуці повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«Уночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська та Есманьська громади», – ідеться у повідомленні.

По Есманьській громаді ворог бив з артилерії та мінометів.

По території Білопільської громади здійснено авіаудари керованими авіабомбами, також зафіксовано обстріл з мінометів.

У Глухівській громаді зафіксовано скидання КАБів.


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