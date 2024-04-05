Суспільство

Окупанта взяли в полон поблизу Урожайного

5 Квітня 2024 13:35
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Ілюстративне фото / Getty Images

Нацгвардійці взяли у полон окупанта з російської бригади морської піхоти у районі Урожайного. Ворог хотів потрапити до українських позицій.

Про це повідомляє Національна гвардія України

“Під час роботи одного з підрозділів аеророзвідки в районі Урожайного оператори БпЛА помітили російського військового, який наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку”.

Окупанта взяли в полон бійці 21-ї бригади НГУ.

Полоненому 43 роки. Він проходив службу за контрактом у рядах бригади морської піхоти ЗС РФ. З вересня 2023 року брав участь у бойових діях на Донеччині.

За словами полоненого, був призваний на посаду водія, однак, потім був переведений в штурмовий підрозділ.


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