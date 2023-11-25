Кримінал

Окупант розповів жінці про страшні злочини проти цивільного населення України

25 Листопада 2023 20:00
читать на русском →
окупація

Військова розвідка перехопила розмову, в якій солдат російської армії розповідає дружині про вбивства та ґвалтування цивільних солдатами РФ.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України та оприлюднило відповідний аудіозапис телефонної розмови російського окупанта.

Наводимо цитати з розмови загарбника:

  • “‎з 3-го батальйону мінометники жінку в місті зґвалтували й вбили, чоловіку молотком голову проломили”;
  • “вчора вбили одного, ну, там у “рубіжці”, у лісі виходить, п’яні були”.

Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Листопада 2023 19:44

Найгарячіше на Авдіївському напрямку – відбито 17 атак противника
25 Листопада 2023 18:47

В Україні діджиталізують механізм реєстрації для ввезення гуманітарки
25 Листопада 2023 18:27

Бербок: Вступ України до ЄС – у наших власних геополітичних інтересах
25 Листопада 2023 17:51

ДБР викрило депутата зі статками на мільйони доларів
25 Листопада 2023 16:32

РФ почала використовувати “модернізовані” дрони для атак на Україну
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

ДЕМОБІЛІЗАЦІЯ?
Віталій ПОРТНИКОВ

Крим і Майдан
Ігор ЧЕРНЯК

Економічний фронт впевнено перемагає!
Ігор ЧЕРНЯК

Технологічні Сили
Леонід МАСЛОВ

Не на захист Ірини Фаріон
Ксения ЛАРИНА

Хорошо, что Гурченко не дожила до этого ужаса
усі думки