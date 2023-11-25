Окупант розповів жінці про страшні злочини проти цивільного населення України

Військова розвідка перехопила розмову, в якій солдат російської армії розповідає дружині про вбивства та ґвалтування цивільних солдатами РФ.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України та оприлюднило відповідний аудіозапис телефонної розмови російського окупанта.
Наводимо цитати з розмови загарбника:
- “з 3-го батальйону мінометники жінку в місті зґвалтували й вбили, чоловіку молотком голову проломили”;
- “вчора вбили одного, ну, там у “рубіжці”, у лісі виходить, п’яні були”.