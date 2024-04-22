Політика

Окупаційна армія має завдання демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня, – Зеленський

22 Квітня 2024 17:04
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війна, зеленський
Президент Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. 

Як повідомив Зеленський, на засіданні пройшлися по основних питаннях: поле бою, зброя, захист міст, громад і критичної інфраструктури. 

Найперше – фронт. Була доповідь Головкома Олександра Сирського.

“Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно”, – повідомив Зеленський.

Далі – власне виробництво. Доповідав міністр оборони Рустем Умєров.

“Ми працюємо над новим форматом угод, який, з одного боку, не переобтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого – гарантуватиме виробникам довготривалі зобов’язання держави”, – зазначив президент.

Третє питання – захист міст, громад і інфраструктури.

“На наступну Ставку дав доручення зібрати все, що відомо нашим розвідкам про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру, та підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо”, – підсумував український лідер.


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