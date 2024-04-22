Окупаційна армія має завдання демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Як повідомив Зеленський, на засіданні пройшлися по основних питаннях: поле бою, зброя, захист міст, громад і критичної інфраструктури.

Найперше – фронт. Була доповідь Головкома Олександра Сирського.

“Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно”, – повідомив Зеленський.

Далі – власне виробництво. Доповідав міністр оборони Рустем Умєров.

“Ми працюємо над новим форматом угод, який, з одного боку, не переобтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого – гарантуватиме виробникам довготривалі зобов’язання держави”, – зазначив президент.

Третє питання – захист міст, громад і інфраструктури.