Суспільство

Оголошені імена члені журі Нацвідбору на Євробачення 2024

22 Січня 2024 11:35
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євробачення

Організатори Нацвідбору на Євробачення 2024 оголосили імена членів журі. Українці обрали журі шляхом голосування в застосунку в Дії.

Членами журі Нацвідбору на Євробачення 2024 стануть народний артист України, відомий як VERKA SERDUCHKA Андрій Данилко, переможниця Євробачення 2016, співачка Джамала та фронтмен гурту Без Обмежень Сергій Танчинець.

За них віддали 43,79%, 23,62% та 12,42% відповідно. Загалом у голосуванні у застосунку в Дії взяли участь 720 тисяч українців.

Сергій Танчинець вперше візьме участь у складі журі Нацвідбору, в той час як найдосвідченішою членкинею журі стала Джамала, яка обирала представника України вже шість разів.


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