Офіційні особи підтвердили загибель президента Ірану Раїсі

19 травня, гелікоптер, з президентом Ірану Ібрагім Раїсі на борту, зазнав аварії. Офіційні особи підтвердили загибель усіх пасажирів.

Про це повідомляє IRNA.

“Місцеві чиновники, присутні на місці катастрофи, підтвердили мученицьку смерть Раїсі та його команди. Уряд Ірану незабаром оприлюднить офіційну заяву”, – заявили у виданні.

Його смерть підтвердив також високопоставлений іранський чиновник в коментарі Reuters з місця події.

“Президент Раїсі, міністр закордонних справ і всі пасажири вертольота загинули в авіакатастрофі”, – заявив він.

Пізніше смерть Раїсі була підтверджена в заяві віце-президента Мохсена Мансурі в соціальних мережах і на державному телебаченні.

“Згідно з отриманою інформацією, президент аятола Сейда Брахім Раїсі разом зі своєю делегацією загинув”, – йдеться у повідомленні напівдержавної агенції Mehr.

Зазначається, що інцидент стався поблизу Джольфи, міста на кордоні з Азербайджаном. Про це повідомляє АР із посиланням на державне телебачення Ірану.

За інформацією держтелебачення, рятувальникам завадили дістатися місця події погані погодні умови в цьому районі. Повідомлялося про сильний дощ із невеликим вітром.

Раїсі перебував у Азербайджані в неділю вранці на урочистому відкритті дамби разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Дамба є третьою, яку обидві країни побудували на річці Араз.

Також у повідомленні зазначили, що Іран літає в інші країни на різних вертольотах, але міжнародні санкції ускладнюють отримання запчастин для них. А військовий авіаційний флот бере свій початок ще до Ісламської революції 1979 року.

Близько 22:30 (за Києвом) видання Al Jazeera повідомило, що збройні сили Ірану встановили сигнали з вертольотом та мобільним телефоном одного з членів екіпажу.

“Зараз ми рухаємося до цього району з усіма військовими силами, і я сподіваюся, що зможемо повідомити людям хороші новини”, – заявив командувач Корпусу вартових ісламської революції Асгар Аббасголізаде.

Згодом інформаційне агенство Reuters повідомило, що станом на ранок понеділка, 20 травня, пошукові команди знайшли уламки гелікоптера. За словами іранського чиновника, імовірність того, що пасажири вижили, низька.

“Гелікоптер президента Раїсі повністю згорів у катастрофі… на жаль, всі пасажири, як ми побоюємося, загинули”, – зазначив він.

Рятувальні команди працювали всю ніч, щоб дістатися до уламків літака в Східно-Азербайджанській області.

“Ми бачимо уламки, і ситуація виглядає не дуже добре”, – заявив голова Червоного Півмісяця Ірану Пірхосейн Коліванд.

Міжнародна мережа новин Ірану PressTV з посиланням на Іранський Червоний Півмісяць проінформувала, що наразі “немає ніяких ознак життя” після аварії гелікоптера президента Раїсі.

Конституція Ірану передбачає, що в разі смерті президента перший віце-президент перебирає на себе, зі схвалення Верховного лідера, повноваження і функції президента, інформує CNN.

Після того, як смерть президента Раїсі буде підтверджена офіційно, цю посаду обійме перший віце-президент Мохаммад Мохбер за згодою Верховного лідера Ірану Аятолли Алі Хаменеї.

Крім того, згідно з конституцією, три гілки влади – віце-президент, спікер парламенту і голова судової системи – повинні організувати вибори нового лідера протягом 50 днів після того, як віце-президент візьме на себе роль виконуючого обов’язки президента.