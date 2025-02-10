Суспільство

Один загиблий та 12 поранених: окупанти скинули ФАБи на Краматорськ та Костянтинівку
10 Лютого 2025 10:24
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Пошкоджений внаслідок удару ФАБ будинок на Донеччині / Фото: Нацполіція
Пошкоджений внаслідок удару ФАБ будинок на Донеччині / Фото: Нацполіція

Протягом доби війська РФ завдали 3 403 удари по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Атак зазнали чотири населені пункти: міста Костянтинівка, Краматорськ, Святогірськ, село Гульове. Одна людина загинула, 12 зазнали поранень.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Пошкоджено 82 цивільні об’єкти, з них 42 – житлові будинки.

На Краматорськ росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу – вбили цивільну людину, ще семеро цивільних дістали травми. Пошкоджено щонайменше сім приватних будинків, амбулаторія, цивільні автомобілі.

По Костянтинівці ворог завдав 11 ударів, з них дев’ять – бомбами ФАБ-500 і ФАБ-250. Поранено п’ятеро мирних жителів, руйнувань зазнали 13 багатоквартирних і шість приватних будинків, готель, гаражний кооператив (76 гаражів), 22 цивільних авто, сім ліній електропередач, газопровід.

Наслідки бомбардування Донеччини / Фото: Нацполіція

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