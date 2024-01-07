Економіка

Один з найбільших маркетплейсів Туреччини готується вийти на ринок України

7 Січня 2024 12:53
читать на русском →
туреччина, інвестиції

Один з найбільших маркетплейсів Туреччини Hepsiburada готується вийти на ринок України. Про це розказала гендиректорка компанії Нілхан Онал Гьокчетекін агентству Bloomberg, пише LIGA.

“Україна – складний, але важливий ринок для Туреччини. Для нас це стратегічна інвестиція. У майбутньому [ситуація в Україні] нормалізується, і ми хочем бути до цього готовими”, – сказала вона.

Hepsiburada, заснована в 1998 році й офіційно відома як D-MARKET Electronic Services & Trading, – публічна компанія, чиї акції з середини 2021 року торгуються на біржі Nasdaq у США. Розміщення на біржі було невдалим, і її ринкова вартість зараз становить близько $550 млн – у сім разів менше, ніж під час виходу на IPO.

На сайті Hepsiburada продають електроніку, побутову техніку, товари для дому, одяг, взуття, аксесуари, косметику, побутову хімію тощо. Це другий за популярністю сайт роздрібної торгівлі в Туреччині.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Січня 2024 14:41

Польські фермери припинили блокувати кордон із Україною
7 Січня 2024 16:30

Вовчанськ зазнав потужного артудару
7 Січня 2024 15:05

FT: Росія має перевагу у радіоелектронному протистоянні з Україною
7 Січня 2024 12:04

Росіяни продовжують методично вбивати херсонців
7 Січня 2024 11:38

Голова Євроради Шарль Мішель вирішив достроково залишити посаду
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
усі думки