“Один проти під*рів у ближньому бою!” Відеофрагмент окопного бою під Харковом

В Мережі опубліковані кадри окопного бою на Харківщині. Боєць Третьої штурмової у складі 1-го мехбату дістав поранення, його присипало в бліндажі, але він відкопався і вступив у стрілковий бій з двома окупантами.

Свіжі кадри окопного бою на Харківщині. Боєць Третьої штурмової у складі 1-го мехбату дістав поранення, його присипало в бліндажі, але він відкопався і навалив зі стрілковки двом окупантам.



Обидва під*ра «200», і після їхньої ліквідації він продовжив успішно виконувати бойове… pic.twitter.com/7T2BlXCcOY — IgorGirkin (@GirkinGirkin) June 23, 2024

“Обидва під*ра «200», і після їхньої ліквідації він продовжив успішно виконувати бойове завдання!” – йдеться у коментарі до відео.