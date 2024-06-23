Суспільство

“Один проти під*рів у ближньому бою!” Відеофрагмент окопного бою під Харковом
23 Червня 2024 18:45
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війна
Скріншот відео

В Мережі опубліковані кадри окопного бою на Харківщині. Боєць Третьої штурмової у складі 1-го мехбату дістав поранення, його присипало в бліндажі, але він відкопався і вступив у стрілковий бій з двома окупантами.

“Обидва під*ра «200», і після їхньої ліквідації він продовжив успішно виконувати бойове завдання!” – йдеться у коментарі до відео.


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