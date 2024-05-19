Кримінал

Одна з загиблих у Черкаській Лозовій була на 7-му місяці вагітності

19 Травня 2024 14:04
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обстріли
Удары были нанесены по базе отдыха на берегу водоема в Харьковском районе. По состоянию на сейчас 5 человек погибли и 16 травмированы, из них - 8-летний ребенок. Среди раненых - работник полиции и фельдшер, которые прибыли на помощь людям и получили травмы в результате повторного удара / Фото ГСЧС

П’ять осіб загинули та щонайменше шістнадцять людей отримали поранення внаслідок обстрілу села Черкаська Лозова у Малоданилівській громаді під Харковом.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України / Фото НПУ

Як повідомили в поліції, серед постраждалих є 8-річна дитина, яка отримала легкі тілесні ушкодження. Працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.

Вісім громадян перебувають у важкому стані. Ведуться пошуково-рятувальні роботи. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Одна з загиблих – жінка на 7-му місяці вагітності, повідомили в поліції.


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Одна з загиблих у Черкаській Лозовій була на 7-му місяці вагітності
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