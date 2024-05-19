Одна з загиблих у Черкаській Лозовій була на 7-му місяці вагітності

П’ять осіб загинули та щонайменше шістнадцять людей отримали поранення внаслідок обстрілу села Черкаська Лозова у Малоданилівській громаді під Харковом.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України / Фото НПУ

Як повідомили в поліції, серед постраждалих є 8-річна дитина, яка отримала легкі тілесні ушкодження. Працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.

Вісім громадян перебувають у важкому стані. Ведуться пошуково-рятувальні роботи. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Одна з загиблих – жінка на 7-му місяці вагітності, повідомили в поліції.