Одна людина загинула та восьмеро постраждали у ДТП на Київщині

Сьогодні, 29 вересня близько 11:00, біля села Червоне Васильківського району Київської області сталося зіткнення автомобіля ВАЗ із автобусом “Рута”. Одна людина загинула, восьмеро зазнали травм.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

За даними поліції, 40-річний водій ВАЗ рухався автодорогою Фастів – Біла Церква. Під час руху кермувальник виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з маршрутним автобусом “Рута” під керуванням 49-річного водія.

У результаті аварії водій ВАЗ загинув на місці події. Неповнолітнього пасажира легковика та двох пасажирів автобуса, серед яких неповнолітня дівчина, з тілесними ушкодженнями ушпиталено. Ще п’ятеро людей, зокрема водій та пасажири автобуса, також дістали тілесні ушкодження. Усім учасникам аварії медики надали необхідну допомогу.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).