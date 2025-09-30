Одна людина загинула та 15 постраждали у Дніпрі, пошкоджено медцентр й дитячу стоматологію

Сьогодні, 30 вересня, у Дніпрі внаслідок кількох ударів російських БпЛА сталися значні руйнації та пожежі. Один чоловік, якого медики госпіталізували у важкому стані, помер. Ще 15 постраждалих отримують меддопомогу.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Постраждалого чоловіка, який був у важкому стані, врятувати не вдалося. Медики працюють. За їхньою інформацією, на зараз вже 15 поранених. Двоє з них оговтуватися будуть вдома. Інші – у лікарнях”, – написав Лисак.

Як уточнив мер Дніпра Борис Філатов, під час обстрілу пошкоджено будівлю медцентру та дитячої стоматології.

На удари по Дніпру вже відреагував Президент України Володимир Зеленський.

“Зараз рятувальники та всі комунальні служби, екстрені служби працюють у Дніпрі після удару російських дронів по місту. Просто нахабний удар – вдень, по цивільній інфраструктурі”, – написав президент.