Одеситка приковувала до дерева та примушувала жебракувати власну матір: справа в суді

В Одесі прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 58-річної жінки, яка понад рік примушувала свою 96-річну матір просити милостиню у людних місцях. Обвинувачена перебуває під вартою та постане перед судом за торгівлю людьми.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Реклама

Реклама

Під час розслідування встановлено, що 58-річна одеситка спеціально придбала крісло колісне та систематично вивозила свою 96-річну матір в різні людні місця в Одесі, щоб просити милостиню.

“Старенька вже не рухалася і не говорила. Крісло зі своєю матір’ю обвинувачувана приковувала ціпком до дерева, щоб бабусю не вкрали”, — розповіли в прокуратурі.

З лютого 2024 року по червень 2025 року вона привозила в різні місця на кріслі стареньку та контролювала весь процес отримання грошей.

“Їх двох можна було побачити біля магазинів на Фонтанській дорозі, вул. М. Говорова, на пляжі “Аркадія”, вул. Генуезькій, Педагогічній. Всю милостиню, яку давали бабусі перехожі, дочка забирала та витрачала”, — йдеться в повідомленні.

Зловмисницю затримали, коли та пропонувала 45000 гривень дільничному поліцейському, щоб “закрив очі” на факти жебрацтва.

За клопотанням прокуратури обвинувачена у злочинах за ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 369 КК України перебуває під вартою.