Політика

Очільник угорського МЗС відвідає конференцію з безпеки у Білорусі – ЗМІ
29 Жовтня 2024 18:44
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білорусь, мзс, Угорщина
Петер Сійярто / Фото з відкритих джерел

Цього тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідає Мінську конференцію з питань євразійської безпеки в Білорусі.

Про це пише Politico.

У виданні зазначають, що очільник МЗС Угорщини долучиться 31 жовтня до інших учасників, серед яких будуть його російський та сирійський “колеги” Сергєй Лавров і Бассам Саббаха.

Журналісти стверджують, що цю зустріч у Білорусі слід розглядати як конкурентну подію Мюнхенській конференції з безпеки.

Прессекретар МЗС Білорусі заявив, що цей захід “буде використаний як можливість обговорити і окреслити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки нашого регіону”. 


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