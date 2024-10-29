Очільник угорського МЗС відвідає конференцію з безпеки у Білорусі – ЗМІ

Цього тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідає Мінську конференцію з питань євразійської безпеки в Білорусі.

Про це пише Politico.

У виданні зазначають, що очільник МЗС Угорщини долучиться 31 жовтня до інших учасників, серед яких будуть його російський та сирійський “колеги” Сергєй Лавров і Бассам Саббаха.

Журналісти стверджують, що цю зустріч у Білорусі слід розглядати як конкурентну подію Мюнхенській конференції з безпеки.

Прессекретар МЗС Білорусі заявив, що цей захід “буде використаний як можливість обговорити і окреслити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки нашого регіону”.