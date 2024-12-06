Політика

“Очільник МЗС Норвегії про Лаврова: Його заява на ОБСЄ – ніби з паралельного світу”
6 Грудня 2024 09:22
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Еспен Барт Ейде / Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Росія грубо порушила основні принципи міжнародного права, а виступ Сергія Лаврова на засіданні Ради міністрів ОБСЄ звучав так, ніби походив із “паралельного всесвіту”.

Про це він сказав під час пленарної сесії Ради міністрів ОБСЄ на Мальті.

За словами норвезького міністра, Росія ігнорує всі засади Гельсінського Заключного акта і Статуту ООН.

“Перше і головне правило міжнародних відносин – не нападати і не окупувати інші країни. Треба поважати суверенну рівність і територіальну цілісність держав. Це ті принципи, які Росія грубо порушує,” – наголосив Ейде.

Він зазначив, що на тлі цих порушень заява Лаврова виглядала як “реальність з іншого виміру”.

“Але обманути це нікого не зможе. Ми добре розуміємо, що відбувається. Україна повинна виграти цю війну, і вона виграє. Багато країн підтримують її героїчну боротьбу не лише за власну свободу, але й за цінності, які ми всі поділяємо,” – підкреслив Ейде.

Він також додав, що після перемоги України міжнародна спільнота має спільно визначити, як виглядатиме новий повоєнний світ.


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