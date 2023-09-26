Очільник Латвії заявив, що поразка України може стати причиною третьої світової війни 

Надання західними партнерами Україні озброєнь не становить загрози подальшої ескалації з боку Росії. Саме поразка України відкриє шлях до світової війни, бо “агресор піде так далеко, як тільки зможе”.

Таке переконання висловив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в етері німецького телеканалу Welt.

Він не поділяє побоювання, що постачання зброї Україні може призвести до Третьої світової, можливо ядерної війни.

“Я маю інше побоювання: якщо Україна буде не в змозі захистити себе, якщо вона програє, тоді це насправді відкриє шлях до світової війни. Якщо агресора не зупинити, агресор піде так далеко, як тільки зможе”, — сказав Ріккевичс.

За його словами, якщо Росія побачить, що Захід не є згуртованим і недостатньо підтримує Україну, тоді треба “починати боятися насправді” того, що будуть подальші провокації РФ як проти членів НАТО, так і проти країн, які не є членами Альянсу.

“Найкраща допомога проти ескалації та загрози третьої світової війни – всіма силами допомагати Україні. …Ми повинні надати Україні все, що вона просить… Ми маємо зробити все, що необхідно, щоб посилити Україну, її витривалість”, — наголосив президент Латвії.

З огляду на дискусію в Німеччині щодо передачі крилатих ракет Taurus, він висловив упевненість, що федеральний уряд ухвалить правильне рішення.

Коментуючи загальні побоювання, що ЗСУ могли б застосувати західну зброю по об’єктах на території РФ, Рінкевичс зауважив, що вважає цілком легітимним, щоб Україна мала право цілити по військових об’єктах на території Росії.

Він зазначив, що довготривалий мир можливий лише за умови перемоги України: “Якщо хтось думає, що Росія буде знову мирною, той недостатньо дивиться російську пропаганду”.

За словами Рінкевичса, якщо світ не допоможе Україні впоратися з цим викликом і перемогти Росію, це означатиме, що люди будуть жити в стані нестабільності не лише в країнах Балтії, але у всій Європі та навіть світі.