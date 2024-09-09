Кримінал

Очільник Бучанського ТЦК отримав нову підозру
9 Вересня 2024 16:09
читать на русском →
сбу
Слідчі дії в кабінеті заступника начальника Бучанського ТЦК та СП / Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону

СБУ повідомила про нову підозру очільнику Бучанського ТЦК, якого викрили на схемах для ухилянтів.

“Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. У серпні цього року за сприяння керівництва Міноборони та Командування Сухопутних військ його затримали за підозрою в організації схем для ухилянтів”, – повідомляє СБУ. 

За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про “погане здоров’я”.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів було виявлено понад 1,2 млн американських доларів. 

Майже половину цієї суми було знайдено у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін в оселі посадовця Бучанського ТЦК.

Після затримання фігуранта суд вирішив відпустити його під заставу в 1 млн грн.

Утім, одразу після внесення відповідної суми застави слідчі Служби безпеки повідомили посадовцю про нову підозру, що не дозволило йому вийти на волю.

Цього разу, за матеріалами військової контррозвідки СБУ, злочинні дії зловмисника кваліфіковано за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 18 млн грн.

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Вересня 2024 20:23

Зеленський провів Ставку: енергетика, фронт та зброя
9 Вересня 2024 19:27

Генпрокуратура звернулася до низки країн із запитом про затримання і арешт Дмитрука
9 Вересня 2024 16:31

Швеція виділяє новий пакет військової допомоги Україні на понад €400 мільйонів
9 Вересня 2024 16:09

Очільник Бучанського ТЦК отримав нову підозру
9 Вересня 2024 15:47

Як українці ставляться до заборони Telegram (опитування)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
усі думки