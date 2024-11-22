Суспільство

Військові з КНДР зафіксовані на Харківському напрямку
22 Листопада 2024 17:27
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війна, кндр
Зруйнований Вовчанськ / Кадр з відео

Командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак повідомив, що на Харківському напрямку вже зафіксовано присутність військовослужбовців з КНДР. 

“Бачимо, що вже на нашому напрямку є військовослужбовці з КНДР. Я бачу, що вони розділяються на підрозділи і на передній лінії уже роблять маленькі скупчення”, – заявив Кішак в етері телемарафону.

Про присутність північнокорейських військових на цьому напрямку підтвердив і речник ОТУ “Харків” Євгеній Романов.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.


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