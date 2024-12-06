Суспільство

Очікується дощ та сильний вітер: Діденко про погоду на вихідних
6 Грудня 2024 21:56
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Засніжені велосипеди на Хрещатику / Фото: zaiarnyi_pasha / Instagram

Найближчими днями в Україні очікується волога погода з періодичними дощами та мокрим снігом. На дорогах можливе утворення ожеледиці, особливо вночі та вранці. 

Супроводжуватиме таку погоду рвучкий, часом сильний південно-східний вітер, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Температура залишатиметься плюсовою. Удень стовпчики термометрів показуватимуть від +1 до +5°C, на півдні тепліше – до +9°C, а в Криму до +15°C.

У Києві 7 грудня очікується дощ і сильний вітер, а 8-го – вночі та вранці можливий мокрий сніг із дощем, удень опади припиняться, температура триматиметься біля +3°C.


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